Argentina es el país más caro para vivir

Un informe, elaborado por los economistas Marcelo Capello y Federico Belich del IERAL-Fundación Mediterránea, reveló que Argentina continúa como el país más caro para vivir en varios rubros claves, como bienes durables, indumentaria y calzado. Esto representa una alerta ante la pérdida de puestos de trabajo formales y de poder adquisitivo.

El trabajo analizó contrastó precios de bienes y servicios con los de economías de la región, como Brasil y Chile, y también con México y Estados Unidos, además de países europeos, asiáticos y de Oceanía como Francia, Polonia, Australia, China y Corea del Sur.

Lo más caro

Según el relevamiento, bienes durables, indumentaria y calzado en Argentina son los rubros que presentan un mayor desfasaje en comparación con el resto de los países analizados. En el 81% de los casos relevados, los precios locales superan a los internacionales.

Autos, motos, electrodomésticos, productos electrónicos del hogar, ropa y calzado muestran los valores más alto en Argentina.

La comparación de servicios personales y familiares también dejó resultados dispares: Argentina resultó más cara en el 32% de los casos analizados. Por ejemplo, el país aparece caro en comida en restaurante, pero más barato en servicios como la cuota de un gimnasio.

Comida

En el caso de alimentos y bebidas, la comparación de precios al consumidor final sobre una canasta de diez productos muestra que Argentina se ubica en una posición intermedia. En el 39% de los casos relevados, los precios locales resultaron más altos que los del resto de los países analizados.

A nivel regional, Brasil presenta valores más bajos que Argentina en nueve de los diez productos, mientras que en Chile y Polonia alrededor de la mitad de los bienes son más baratos. La brecha se amplía frente a China, donde el 80% de los productos comparados presenta precios inferiores a los argentinos. Dentro de la canasta alimentaria, Argentina aparece relativamente cara en productos como el agua mineral, pero muestra precios más bajos en alimentos básicos como queso, papas y carne bovina, un comportamiento asociado al fuerte peso de la producción agropecuaria local.

Ranking total

El documento calculó también la posición que ocupa Argentina en el ranking internacional de 100 países de precios en dólares para una canasta más amplio de bienes y servicios. Los resultados confirmaron que “los productos más caros de Argentina a nivel global se concentran en el rubro indumentaria y calzado”.

En detalle, en vestido de marca internacional nuestro país ocupa el 1° puesto (más caro del mundo), en zapatillas deportivas el 4° lugar, en agua mineral (1,5 litros) y Jeans se ubicó en el 14° lugar y en barra de pan blanco (500 g) en el puesto número 21°.

Por el contrario, entre los productos relativamente más baratos destacaron vino de gama media (85°), bife de nalga (82°) y cuota de gimnasio (74°).