Kicillof inicia el año con cambios en su gabinete

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, comenzó el 2026 con una serie de cambios en su gabinete, oficializados mediante decretos publicados en el Boletín Oficial. Las modificaciones más relevantes se dieron en las áreas de Transporte y Educación, en un movimiento que busca reforzar la gestión en sectores estratégicos para la administración provincial.

Mediante el Decreto 3149/25, Kicillof aceptó la renuncia de María Valeria Arata como subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional del Transporte. Arata, dirigente del Frente Renovador, había integrado el ministerio desde agosto de 2024 y dejó el cargo tras asumir como senadora provincial en diciembre. En su lugar fue designada Marcela Passo, también vinculada al espacio massista. Passo se desempeñó previamente en la Secretaría de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación, lo que le otorga un perfil técnico y conocimiento específico para la gestión bonaerense.

Por otra parte, el Decreto 3160/25 oficializó la llegada de Claudia Bracchi como subsecretaria de Educación. La vacante estaba abierta desde diciembre, cuando Pablo Urquiza renunció tras la salida de Alberto Sileoni de la Dirección General de Cultura y Educación. Bracchi ya había ocupado ese cargo entre 2019 y 2023. Su regreso apunta a dar continuidad a las políticas educativas provinciales en un contexto donde la educación pública se mantiene como eje central de las iniciativas oficiales.

Reacomodamiento político en áreas sensibles

Los cambios se producen en paralelo al avance de otras políticas públicas, como inversiones en infraestructura y salud, y en un escenario político marcado por la necesidad de consolidar la gestión. Analistas señalan que las modificaciones buscan fortalecer la articulación interna del peronismo provincial y ofrecer respuestas más efectivas en áreas sensibles para la ciudadanía.

Con estas designaciones, Kicillof consolida su equipo de gestión para enfrentar el 2026 con foco en la implementación de acciones en sectores estratégicos. La incorporación de Passo y Bracchi refuerza el perfil técnico y político del gabinete, mientras se mantiene la atención sobre una agenda social y económica que marcará el rumbo de la gestión al frente de la provincia de Buenos Aires.