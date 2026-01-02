Nueva suba en las boletas de luz bonaerenses

La Provincia oficializó nuevas subas en las tarifas eléctricas. El alza comenzará a aplicarse desde diciembre e impactará en las boletas que llegarán a los hogares en enero. El incremento, que llegará en las boletas de Edelap y del resto de las distribuidoras que operan en el interior bonaerense, irá del 2,1 al 4,4%, dependiendo de la categoría de los usuarios.

La Dirección Provincial de Energía detalló que la suba incorpora el traslado de precios mayoristas definido por el gobierno nacional y un ajuste en el Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente a las empresas prestadoras.

La resolución indica que los cuadros tarifarios deben actualizarse en función de los costos de energía, transporte y distribución, conforme a los contratos de concesión vigentes. Por eso se incorporaron variaciones en los precios estacionales, el recargo del Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FNEE) y la reducción progresiva de subsidios.

De esta manera, para los usuarios de altos ingresos el cargo fijo pasará de $4.609,59 a $4.706,61 y el variable será de $124,17 por kWh (estaba en $120,06); para los usuarios de bajos ingresos el cargo fijo pasará de $3.375,48 a $3.484,35 y el variable por kWh ascenderá a $73,43 (estaba en $70,33); y para los usuarios de ingresos medios el cargo fijo pasará de $3.659,23 a $3.766,40 y el variable será de $85,14 (estaba en $81,76).