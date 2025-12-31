Milei cierra la Andis en medio de escándalos de coimas y sobreprecios

El Gobierno nacional anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad, (Andis), y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Salud. La decisión fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un contexto marcado por el escándalo de coimas y sobreprecios que rodeó a la conducción del organismo y derivó en la intervención y salida de su extitular, Diego Spagnuolo. “La agencia, tal como la conocemos, dejará de existir”, afirmó el funcionario.

Más allá del supuesto reordenamiento institucional, la medida genera preocupación por su impacto social. Organizaciones, familiares y beneficiarios advierten que el cierre del organismo profundiza la incertidumbre en un sector ya golpeado por demoras, recortes y trabas administrativas. Asimismo, señalan que la transición podría afectar el acceso a derechos básicos de las personas con discapacidad, que dependen de la presencia activa del Estado.

Aunque el Gobierno asegura que la medida traerá mayor control, auditorías permanentes y la reducción de cargos políticos, la disolución de la Andis abre serios interrogantes. El cierre podría entorpecer el seguimiento administrativo y judicial de las denuncias por coimas y sobreprecios que aún están en trámite, al dispersar responsabilidades y fragmentar los circuitos de control que deberían garantizar transparencia.

El cierre vuelve a encender alertas en un área sensible. Mientras se reordenan estructuras estatales, las consecuencias recaen sobre un sector de la población que depende de políticas públicas activas para garantizar derechos básicos.