El nuevo año arranca con los aumentos de siempre

El arranque del 2026 no cambia con la dinámica de aumentos mensuales, por lo que enero trae aparejado la puesta en marcha de nuevas subas en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos.

Alquileres

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres, deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación, que marca un incremento anual de 36,39% para enero.

De esta manera, se revierte la tendencia del indicador, que acumula más de un año en desaceleración mensual.

Transporte

Al aumento del boleto de micro en el AMBA (ver página 3), se le suma que los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires también sufrirán un ajuste del 4,5%. De esta manera, el boleto mínimo pasará de $593,27 a $619,37.

A su vez, el subte porteño también aplicará un ajuste similar: el boleto pasará de $1.206 a $1.259, mientras que la tarifa del premetro se ubicará en $440,67.

Servicios

Día atrás, el Gobierno nacional dio el primer paso para aplicar nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas a partir de enero de 2026.

Por un lado, fijó un incremento en el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) del gas natural. Este ajuste provocará un aumento del 0,53% en las facturas de enero, al que se sumarán los incrementos correspondientes a transporte y distribución.

Por otro lado, se estableció un nuevo precio spot de $14.381 por MWh en el Mercado Eléctrico Mayorista desde diciembre, lo que impacta directamente en las tarifas eléctricas.

Además, el Gobierno implementará desde comienzos de 2026 el nuevo esquema de subsidios energéticos, que implica una quita total para un conjunto de hogares, y una reducción de la porción del consumo subsidiado para el resto.

Asimismo, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) resolvió dar por finalizado el esquema de “excepcionalidad” que limitaba al 1% mensual la actualización de AySA, y dispuso que entre enero y abril de 2026 la factura final aumente un 4% por mes.

Telecomunicaciones

Las compañías de telefonía celular y cable aplicarán nuevos aumentos en enero, que rondan entre el 3% y 4,5%. De esta manera, continúan con las actualizaciones mensuales, tras la decisión del Gobierno de eliminar las regulaciones que limitaban las subas en las tarifas de internet, celulares y cable.

Más aumentos

Por otra parte, los planes de salud de prepagas tendrán una suba que rondará entre el 2,2% y el 2,9%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país.

A su vez, la nafta y el gasoil subirán en el primer mes del año, producto de la prevista actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Al igual que viene sucediendo en las últimas semanas, el incremento será aplicado directamente sin aviso previo.

Cabe desatar, por último, que las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires aumentarán el 16 de enero. Los nuevos precios serán 21,8% más caros frente a los valores que rigen desde julio: la tarifa básica pasará de $79.640,87 a $97.057,65.