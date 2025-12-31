La industria de la fundición cayó 17,4%

Según informó la Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina (CIFRA), la actividad de la industria de la fundición a nivel nacional registró en noviembre una caída del 17,4% respecto al mismo mes del año pasado.

De acuerdo con el informe, el nivel de actividad se ubicó en 42,9%, medido a partir de los pedidos en firme, lo que implicó una mejora de 3,1 puntos porcentuales frente a octubre. Sin embargo, el registro continuó por debajo del promedio de 2025, que se ubicó en 45,6%, y confirmó la tendencia contractiva frente a noviembre del 2024.

Las expectativas de demanda futura también reflejaron un escenario de cautela. En noviembre se situaron en 40,7%, con una baja mensual y por debajo del nivel de actividad actual. Desde CIFRA señalaron que este comportamiento podría estar vinculado a factores estacionales, asociados a la reducción de programas de trabajo hacia el cierre del año.

En materia de empleo, el informe evidenció una dinámica contractiva. El 56,1% de las empresas consultadas reportó una reducción en su dotación de personal: el 39% indicó una baja leve y el 17,1% una disminución sustancial. El 43,9% restante mantuvo su plantilla sin cambios, sin que se registraran incrementos en el empleo.

Por otro lado, la rentabilidad continuó siendo uno de los principales puntos críticos del sector. El 88% de las firmas informó una caída en sus márgenes, con igual proporción entre bajas leves y sustanciales (44% en cada caso).