Capitanich advirtió que el modelo actual lleva a crisis social

El senador nacional Jorge Capitanich advirtió que las políticas del Gobierno de Javier Milei están “incubando una crisis social de magnitud” y aseguró que no hay posibilidad de que el proceso termine bien. Según el legislador, el cierre de pequeñas y medianas empresas y la falta de empleo configuran un escenario de deterioro silencioso que amenaza con profundizarse.

Capitanich señaló que el salario mínimo vital y móvil, que alguna vez fue el más alto de América Latina, hoy se ubica en el último lugar, reflejando el aumento de la precarización laboral. El exgobernador de Chaco comparó el modelo actual con el período 1976-1983, marcado por una desindustrialización progresiva.

El senador agregó que la economía enfrenta una apertura indiscriminada de importaciones, destrucción de la base productiva, atesoramiento en dólares y fuga de capitales. “Esto termina mal”, enfatizó. También describió un panorama sin proveedores locales, sin cadenas de valor y sin generación de empleo de calidad, lo que, según él, desembocará en una crisis social de gran alcance. Para Capitanich, la ausencia de políticas que fortalezcan el mercado interno y protejan la producción nacional agrava el riesgo de un colapso económico y social.