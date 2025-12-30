Pymes reclaman plan industrial y diálogo con Gobierno

Las pequeñas y medianas empresas industriales cuestionan al Gobierno nacional por la falta de medidas específicas para sostener la producción. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), afirmó que el Ejecutivo “las dejó libradas al azar” en un contexto de caída del consumo y pérdida de puestos de trabajo.

El Observatorio IPA señaló que la presión impositiva se mantiene mientras se liberan importaciones, lo que agrava la situación de las fábricas. Rosato reclamó un plan industrial que incluya financiamiento accesible, tarifas diferenciadas para la producción, control de importaciones e incentivos al consumo interno.

El dirigente advirtió que el superávit fiscal y la baja de la inflación no compensan el cierre de empresas ni la pérdida de empleo. Consideró que la falta de un plan puede derivar en una crisis social y pidió al ministro Luis Caputo, abrir un canal de diálogo para evitar mayores daños en el entramado productivo.

Desde IPA remarcan que la ausencia de políticas industriales genera un escenario de incertidumbre que desalienta la inversión y debilita la capacidad de las fábricas para sostener puestos de trabajo. La organización insiste en que el Gobierno debe reconocer la importancia del sector como motor de empleo y producción nacional, y advierte que sin medidas urgentes el riesgo de una recesión prolongada “será inevitable”.