Sutna anunció un paro nacional por falta de acuerdo paritario
El gremio reclama transparencia en las negociaciones en medio de la crisis del sector.
El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) anunció un paro nacional luego de que fracasaran las negociaciones paritarias con FATE, Pirelli y Bridgestone.
El gremio denunció dilaciones empresarias y la falta de balances que respalden el argumento de crisis. Las compañías, por su parte, rechazaron las acusaciones y afirmaron que el sector trabaja al 50% de su capacidad. Ante la falta de acuerdo, el Sutna convocó un paro de 25 horas con movilización a la Secretaría de Trabajo entre el 30 y 31 de diciembre.