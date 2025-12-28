La Plata

domingo 28 DE diciembre 2025

Pettovello amenaza a la prensa crítica

El Gobierno busca frenar críticas con cartas documento a medios y periodistas.

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, envió cartas documento a medios de comunicación para forzar la retracción de periodistas. La cartera alega una supuesta “desinformación”.

Se trata de un paso más en la lucha de Javier Milei contra el periodismo, que este año ya demandó a más de media decena de periodistas y dijo que “la gente no los odia lo suficiente”.

