Pettovello amenaza a la prensa crítica

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, envió cartas documento a medios de comunicación para forzar la retracción de periodistas. La cartera alega una supuesta “desinformación”.

Se trata de un paso más en la lucha de Javier Milei contra el periodismo, que este año ya demandó a más de media decena de periodistas y dijo que “la gente no los odia lo suficiente”.