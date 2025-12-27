El Gobierno logró aprobar el Presupuesto 2026

El Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026 en su totalidad, otorgándole al Gobierno una herramienta central para sostener el rumbo económico de la gestión. Tras una sesión extensa y atravesada por tensiones políticas, el oficialismo logró reunir los votos necesarios para validar una norma que fija las prioridades fiscales y consolida la política de ajuste.

El debate estuvo marcado por negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas. Aunque varios artículos generaron cuestionamientos, en especial los vinculados al financiamiento de universidades, educación y ciencia, finalmente el oficialismo consiguió imponer su criterio y avanzar con la sanción del proyecto.

La sesión comenzó sin acuerdo en la reunión de labor parlamentaria, donde la oposición reclamó que la votación se realizara artículo por artículo. Sin embargo, La Libertad Avanza y sus aliados lograron imponer el tratamiento por capítulos. El senador José Mayans denunció un tratamiento “exprés” del Presupuesto y acusó al Gobierno de vulnerar el reglamento y la Constitución.

Desde el oficialismo, el senador Ezequiel Atauche defendió el proyecto al remarcar que se trata del primer Presupuesto en décadas sin déficit fiscal. Por su parte, Jorge Capitanich rechazó la ley al advertir que reduce partidas clave y condiciona a provincias y municipios.

El Presupuesto 2026 quedó aprobado y el Gobierno sumó respaldo legislativo. La sanción de la “Ley de leyes” confirma el ajuste y profundiza las tensiones con universidades, ciencia y provincias.

Por último, cabe señalar que la denominada Ley de Inocencia Fiscal también fue aprobada en la misma sesión del Senado.