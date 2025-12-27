El 72% recortó gastos en los últimos tres meses

El 72% de los argentinos tuvo que ajustar sus gastos personales o familiares durante los últimos tres meses. Así lo arrojó un relevamiento realizado por el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (Cenarsecs) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El estudio mostró que el 43% de los hogares realizó recortes significativos, mientras que otro 29% efectuó reducciones menores. Mientras tanto, el 23% mantuvo estable su consumo, y apenas el 5% señaló haberlo incrementado.

Los ajustes fueron mayores en mujeres y en los hogares de menores ingresos. En estos últimos, el 82% respondió haber comprado menos en el último tiempo. De esta manera, los datos generales exhibieron que los consumidores tendieron a priorizar bienes esenciales. En consecuencia, los sectores de indumentaria y librerías fueron los más afectados por la contracción del consumo.

Como complemento de estos resultados, el documento de Cenarsecs remarcó que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó recientemente que las ventas minoristas de las pymes cayeron 4,1% interanual en noviembre y 9,1% respecto de octubre.

Pese a los recortes, la encuesta reflejó que la gran mayoría de los participantes le asigna importancia a cuestiones sociales y ambientales a la hora de comprar bienes. Por ejemplo, el 75% lo hace cuando elige alimentos y bebidas.

En el mismo sentido, casi el 70% está dispuesto a pagar más por productos sustentables. Asimismo, el 78% afirmó ya haberlo hecho en el pasado; dentro de ese grupo, el 16% lo hizo en la mayoría de sus compras, y el 57% en algunas ocasiones.

Estos datos van en sintonía con el último informe de la consultora Scentia, especializada en consumo masivo. El mismo sostuvo que las ventas de noviembre en supermercados y autoservicios cayeron 1,8% respecto a octubre, y 0,1% en comparación con el mismo mes del año pasado. La entidad sostuvo que, ante el estancamiento de los salarios reales y la mayor precariedad laboral, se está viendo un cambio en los patrones de gasto, que incluye compras más frecuentes pero de menor monto y migración hacia marcas más económicas.