Un artículo complica la aprobación del Presupuesto en el Senado

Luego de la media sanción en Diputados, el Senado tratará hoy en el recito el Presupuesto 2026. A nivel general, La Libertad Avanza (LLA) cuenta con el apoyo para su aprobación. Sin embargo, al igual que con la sanción en la Cámara Baja con el capitulo que derogaba la Ley de Financiamiento Universitario y la emergencia en discapacidad, un artículo del proyecto de ley entraría en riesgo por no conseguir aval en los aliados.

En el poroteo (el oficialismo necesita 36 votos), LLA cuenta con 18 votos propios, 2 de unibloques satélites (Luis Juez y Francisco Paoltroni), los 3 del PRO y la salteña Flavia Royón. A ellos se le puede sumar el bloque de la Coalición Cívica, algunos de la UCR, y el Frente Renovador de la Concordia (dos bancas). Estos espacios aun no confirmaron cómo votarán.

En paralelo, el peronismo detectó el artículo 30 del Presupuesto deroga el piso de 6% de inversión en educación, la progresividad en la financiación de la ciencia y tecnología, y la ley de educación técnica. Desde Unión por la Patria trabajan para generar consensos con el resto de la oposición con el fin de rechazar dicho punto.

En el bloque que preside José Mayans creen que los radicales los acompañarán en el rechazo al artículo 30 y algunos bloques provinciales (como el de Royón) anunciaron que también le bajarán el pulgar. Si se cae el artículo, el Presupuesto debe volver a Diputados, donde, para que entre en el período de sesiones extraordinarias, debe entrar el 29 o el 30.