Continúa la sangría en el turismo

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó las estadísticas del turismo internacional del mes de noviembre. Las mismas muestran que continúa la salida de argentinos del país, mientras cae la llegada de extranjeros para impulsar al sector local.

En el noveno mes del año, la cantidad de argentinos que viajaron al exterior creció 8,8% respecto a noviembre del año pasado. En paralelo, la llegada de turistas al país cayó un 7%.

Las salidas al exterior incluyeron a 1.271.400 de visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 763.800 fueron turistas (+15,3 frente a noviembre de 2024) y 507.600 fueron excursionistas (0,4%).

En este sentido, los argentinos viajaron mayormente a Brasil (21,9%) y Chile (21,4%), mientras que Uruguay, el resto de América, Europa y EEUU y Canadá aparecen como destinos secundarios pero significativos.

Un dato significativo es que, según publicó la Agencia Noticias Argentinas al consultar a fuentes del sector turístico, Brasil recibió 9 millones de visitantes (sin contar diciembre), y un tercio fueron argentinos. Este auge del turismo en el país vecino permitió generar 1,5 millones de empleos formales, con un saldo positivo de 90.000 nuevos puestos de trabajo.

Por otro lado, ingresaron a Argentina 795.300 de visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 491.400 fueron turistas (-2,7% frente a noviembre de 2024) y 303.900 fueron excursionistas (-13,1%). El 19,0% del turismo receptivo reside en Brasil; el 18,7%, en Europa; y el 14,4%, en Uruguay.

En consecuencia, en noviembre se registró un saldo negativo de 476.200 visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado se explicó por los saldos negativos de 272.400 turistas y 203.700 excursionistas.