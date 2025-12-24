Wasserman asumió como presidente del Banco Nación y Píparo fue designada directora

El Gobierno oficializó este martes la designación de Darío Wasserman como presidente del Banco Nación, en reemplazo de Daniel Tillard, y de Carolina Píparo como directora. La medida se concretó a través de los decretos 903 y 907, firmados por Javier Milei y Luis Caputo.

Wasserman, que se desempeñaba como vicepresidente desde 2023, asumió tras la renuncia de Tillard. Píparo, exdiputada de La Libertad Avanza y excandidata a Gobernadora bonaerense, ocupará el lugar de Rodolfo Carvajal.

El recambio fue leído como una jugada política que refuerza la influencia de Karina Milei en la conducción del Banco Nación y abre interrogantes sobre la autonomía de la entidad frente al poder ejecutivo.