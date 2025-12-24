Wasserman asumió como presidente del Banco Nación y Píparo fue designada directora
El Gobierno oficializó los nombramientos mediante decretos publicados en el Boletín Oficial.
El Gobierno oficializó este martes la designación de Darío Wasserman como presidente del Banco Nación, en reemplazo de Daniel Tillard, y de Carolina Píparo como directora. La medida se concretó a través de los decretos 903 y 907, firmados por Javier Milei y Luis Caputo.
Wasserman, que se desempeñaba como vicepresidente desde 2023, asumió tras la renuncia de Tillard. Píparo, exdiputada de La Libertad Avanza y excandidata a Gobernadora bonaerense, ocupará el lugar de Rodolfo Carvajal.
El recambio fue leído como una jugada política que refuerza la influencia de Karina Milei en la conducción del Banco Nación y abre interrogantes sobre la autonomía de la entidad frente al poder ejecutivo.