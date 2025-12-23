El Gobierno ocultará el déficit turístico

El 2026 arranca con un nuevo intento oficial de maquillar la realidad económica. El Gobierno decidió dejar de financiar los operativos de campo del Indec destinados a medir la actividad turística, lo que implica la suspensión de un aporte anual de 570 millones de pesos.

En 2025, la salida de dólares por turismo alcanzó niveles récord y el déficit anual superó los 10.000 millones. Ante ese escenario, la administración opta por silenciar los datos que muestran cómo el turismo emisivo se convirtió en el principal canal de fuga de capitales.

El Indec, por su parte, reconoció que hará esfuerzos para mantener indicadores disponibles, aunque aclaró que la Encuesta de Turismo Internacional y la de Ocupación Hotelera deberán reformularse. El resultado será menos transparencia y más silencio estadístico.

La decisión no responde a un criterio de eficiencia sino a la necesidad de encubrir un déficit que desnuda la fragilidad del modelo oficial. Al limitar la difusión de estadísticas, el Gobierno intenta controlar el relato y evitar que la evidencia numérica contradiga su discurso.