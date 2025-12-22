Crecen los argentinos que destinan el aguinaldo a deudas

De acuerdo a un análisis de la consultora Focus Market, la cantidad de argentinos que destinarán este año el aguinaldo al pago de deudas creció notoriamente respecto a la proporción que lo hacían en 2024.

El estudio reflejó que el 29% de los consultados utilizarán el aguinaldo de diciembre para el pago de deudas. Esto implica 16 puntos porcentuales más que en 2024, cuando optaron por ese fin un 13% de los encuestados.

De esta manera, la utilización del sueldo complementario para cancelar obligaciones pendientes pasa a ocupar el primer lugar entre los diferentes destinos que priorizan los argentinos, cuando el año pasado aparecía en cuarto orden.

Al respecto, desde la consultora explicaron que este “es el cambio más drástico, lo que sugiere un mayor endeudamiento familiar o presiones por costos crecientes en servicios, alimentos y obligaciones cotidianas”.

El cambio de preferencia se alinea con tendencias observadas en encuestas de mediados de 2025, donde el 31% de los argentinos destinó el aguinaldo de junio a gastos básicos, priorizando la cobertura de necesidades sobre el disfrute.

Desde Focus Market sostuvieron que “en un contexto de salarios estabilizados pero insuficientes, el aguinaldo actúa como “salvavidas” para fin de mes, especialmente para la clase media, donde el 53% recurrió a ahorros o deudas en 2025”.