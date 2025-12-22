Máximo Kirchner agradeció el apoyo de militantes a Cristina

El diputado nacional Máximo Kirchner agradeció públicamente las muestras de afecto y el acompañamiento que recibió su madre, Cristina Fernández de Kirchner, durante su internación en el Sanatorio Otamendi. El hijo de la expresidenta compartió en sus redes sociales imágenes de la militancia que se acercó hasta las puertas del hospital porteño para expresar su apoyo.

En las fotografías se destacaban pancartas con mensajes como “Nunca caminarás sola”, “Cristina siempre con vos” y “Fuerza Cristina”. A esas imágenes, Máximo sumó un breve texto en el que manifestó: “Gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre”.

El respaldo no se limitó a la militancia. También se hicieron presentes dirigentes peronistas, entre ellos la diputada Mayra Mendoza y el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, quienes se acercaron al sanatorio para transmitir su acompañamiento.

Cristina fue sometida a una cirugía de urgencia por un cuadro de apendicitis este sábado por la noche. La intervención fue exitosa y ahora permanece en el Sanatorio Otamendi a la espera de su recuperación. El gesto de Máximo buscó poner en valor la cercanía de la militancia y de los dirigentes en un momento delicado, reforzando la idea de comunidad política y afectiva que rodea a la expresidenta. La movilización espontánea frente al hospital se convirtió en una muestra de respaldo humano y político que excedió lo coyuntural.