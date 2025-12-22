Presupuesto 2026: el Gobierno presiona para lograr la sanción esta semana

El Gobierno nacional aspira a sancionar esta semana el Presupuesto 2026 sin modificaciones, pese a que la Cámara de Diputados rechazó el capítulo que incluía la derogación de leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. La decisión de no reincorporar esos artículos responde a la falta de respaldo político, pero también expone la voluntad oficial de priorizar la señal de gobernabilidad hacia el Fondo Monetario Internacional y los acreedores externos.

El proyecto, que autoriza nueva deuda pública en un contexto de vencimientos por 4.200 millones de dólares en enero, se presenta como una herramienta de disciplina fiscal. Sin embargo, el “ahorro” administrativo que promete el Ejecutivo genera preocupación entre senadores y gobernadores, que advierten sobre posibles recortes en partidas provinciales y en áreas sensibles como educación y salud. La estrategia oficial se basa en sostener el superávit fiscal, dejando en segundo plano las políticas inclusivas.

En paralelo, el Senado debatirá la llamada ley de Inocencia Fiscal, que eleva los umbrales de evasión y plantea un nuevo régimen de Ganancias. Críticos señalan que el texto no diferencia entre pequeños y grandes contribuyentes, lo que podría favorecer a patrimonios elevados mientras se ajustan recursos en programas sociales.

Con este escenario, el oficialismo busca cerrar el año con un presupuesto aprobado, aunque el costo político sea el de profundizar la tensión con los sectores más vulnerables, que ven cómo el ajuste fiscal se traduce en menos recursos para educación, salud y programas sociales.