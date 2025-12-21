El Gobierno destina $10 mil millones para la casa del embajador en EEUU

El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 que presentó el gobierno de Milei en el Congreso incluye un proyecto de remodelación y mantenimiento de la Residencia oficial en Washington, bajo jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Según el artículo 11, se estipula un gasto de 9.429 millones de pesos (unos 6,4 millones de dólares actuales) para mejorar la casa del embajador de Estados Unidos.

El gasto está programado para ejecutarse en un esquema plurianual que comienza en el ejercicio 2026, con una partida específica para ese año de $5.388 millones destinada a bienes de uso. Este desembolso inicial representa un avance del 57,14% del total del proyecto. Para el 2027, se prevé una inversión adicional de $3.852 millones.

El número llamó la atención en contraposición con los recortes del gasto público, en un contexto donde el propio Gobierno plantea la necesidad de ordenar las cuentas.