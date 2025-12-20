El Senado dio dictamen al Presupuesto 2026 sin el capítulo rechazado en Diputados

El Gobierno obtuvo dictamen de mayoría sobre el proyecto de Presupuesto 2026 en el Senado, aunque debió excluir el capítulo XI rechazado en Diputados, que proponía la derogación de las leyes de Universidades y Discapacidad. Con once firmas, el oficialismo consiguió el aval de la comisión y llevará la iniciativa al recinto el viernes 26 de diciembre, en medio de tensiones y sin respaldo firme de otras bancadas.

El titular de la comisión, Ezequiel Atauche, confirmó el dictamen y destacó la importancia de contar con un presupuesto aprobado. “Ya tenemos un dictamen de mayoría con 11 firmas. Considero que este es un avance muy importante para afianzar el rumbo económico del país”, afirmó, en un discurso que buscó mostrar fortaleza pero dejó expuesta la necesidad de concesiones.

El legislador agregó que esperan que el Presupuesto 2026 “se sancione pronto por el bien de todos y avancemos en poner el orden de este país”. Sin embargo, la “ley de leyes” será debatida sin modificaciones respecto del texto votado en la Cámara baja, aunque el oficialismo podría intentar introducir modificaciones durante la misma sesión, tal como lo intentó sin éxito en Diputados.

La exclusión del capítulo más polémico refleja la dificultad del Gobierno para imponer su agenda completa. Cabe mencionar que ese apartado también incluía la eliminación de la actualización de las Asignaciones Familiares y cambios en la Ley de Zonas Frías, lo que profundizó el rechazo opositor y dejó expuesta la magnitud del ajuste que buscaba imponer el oficialismo.