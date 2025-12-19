Ya cerraron 20 mil empresas en la era Milei

Desde la provincia de Buenos Aires alertaron que ya son más de 20 mil empresas las que cerraron desde que Javier Milei es presidente. Más de 5 mil corresponden a firmas ubicadas en el territorio bonaerense.

“La destrucción de empresas con este Gobierno nacional no se detiene”, denunció el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, en un posteo en su cuenta de

mediante el cual compartió estadísticas. En concreto, entre noviembre del 2023 y septiembre de este año 20.134 empresas cerraron en todo el país. Cerca del 25% (5.335) corresponden a compañías bonaerenses.

A su vez, en lo que va del 2025 bajaron sus persianas 7.918 empresas, de las cuales 2.321 corresponden a la provincia de Buenos Aires.

López también publicó el análisis por sector. Excluyendo servicios, los sectores más afectados son el comercio (3.750), la industria (2.122) y la construcción (1.772), que explican el 38% del total. Sin embargo, también afecta al agro (1.802 unidades productivas menos) y servicios inmobiliarios (3.005). “El impacto es transversal”, sintetizó el ministro bonaerense.

En consecuencia, se perdieron puestos de trabajo registrados: en el mismo periodo, totalizaron 242.383.

“Centrándonos solo en los puestos asalariados en el sector privado, septiembre fue el cuarto mes consecutivo de caída del empleo. En lo que va 2025, la pérdida privada es de 43.000 puestos, mientras que desde el inicio del gobierno esa cifra sobrepasa los 154.000 puestos”, explicó López.