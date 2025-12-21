Máximo Kirchner tensiona la interna la interna bonaerense

Horas después de fijar el 15 de marzo como fecha de elecciones en el PJ bonaerense, Máximo Kirchner buscó marcar posición en la interna peronista. En una entrevista periodística, afirmó que prefiere “construir antes que administrar berretines” y planteó que en el partido “hay una disputa entre perdurar y trascender”. Sus palabras se inscriben en la creciente tensión con Axel Kicillof, que mide fuerzas hacia 2027.

El diputado reivindicó no haber arrastrado al peronismo a votar el acuerdo con el FMI y advirtió que “nadie puede solo”, llamando a complementar esfuerzos colectivos. También cuestionó el predominio de “dirigentes electorales” por sobre los políticos de gestión y rechazó actuar por ambiciones personales.

“El desafío es tener vocación de poder y transformación más que de perdurar”, sostuvo, y cerró con un guiño a la unidad: “Uno siempre va a apostar al reencuentro en pos de los intereses de la gente”.