Los servicios públicos suben y aprietan el bolsillo

El Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA–Conicet) publicó el informe mensual sobre la canasta de servicios públicos (transporte, electricidad, gas y agua) en Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con su cálculo, la misma aumentó 5,7% en diciembre, número que duplica la inflación. De esta manera, llega a $183.410 pesos por hogar.

El incremento mensual se ubicó muy por encima del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del Indec de noviembre, que fue del 2,5%, y también superó la estimación del mercado para diciembre. En consecuencia, el gasto en estos rubros ya representa más de la mitad del salario mínimo ($334.800 pesos) y el 11,1% de una remuneración promedio del sector privado registrado.

A su vez, los datos del Observatorio reflejan que la actualización interanual de la canasta fue del 31% durante 2025, en línea con la evolución esperada de la inflación para el mismo período.

El transporte, lo que más sube

El rubro que más presionó sobre el gasto total fue el transporte, que explicó 19 de los 31 puntos porcentuales del aumento interanual. Asimismo, en diciembre el gasto promedio mensual en movilidad trepó a $83.196 y se consolidó como el componente más pesado dentro del presupuesto de los hogares del AMBA.

En La Plata, Berisso y Ensenada, por un aumento extraordinario con el que se buscó atender la demanda de las empresa de micros ante los elevados costos operativos, la suba fue de casi el 15%.

La tendencia seguirá en enero, cuando desde el primer día del mes se aplicará un aumento del 4,5%, lo que llevará el tramo más corto a casi $750 en caso de que los usuarios tengan la tarjeta SUBE registrada. La suba responde a la aplicación de la fórmula mensual que tiene como variable la inflación más un plus adicional de 2%.

En la comparación interanual, el transporte acumuló en el AMBA un incremento del 48%, muy por encima del IPC. En contraste, el resto de los servicios mostró subas más moderadas, con aumentos del 13% en agua, del 19% en energía eléctrica y del 28% en gas natural.

Por otro lado, entre los servicios con mayores avances también se destacó la electricidad. En promedio, la variación fue del 3%, pero para usuarios sin subsidios se aplicó una suba del 20,8% solo en diciembre.