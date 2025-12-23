Milei se desentiende de $Libra y corre la meta de inflación

Javier Milei se desentendió del colapso del criptoactivo $Libra y volvió a modificar sus proyecciones de inflación. En una entrevista afirmó que “los que entraban sabían” que se trataba de un mercado particular y que “no hubo estafa”, intentando trasladar la responsabilidad a los inversores. El argumento se contradice con un hecho central, él mismo promocionó el token en sus redes y alentó la confianza de miles de personas que terminaron con pérdidas significativas.

Tras el insólito descargo, el Presidente aprovechó la entrevista periodística para dejar atrás la promesa de que la inflación estaría controlada a mediados de 2026 y ahora asegura que para julio o agosto del próximo año el índice mensual “va a empezar con 0”.

La insistencia en que la política monetaria requiere 26 meses para “limpiarse” contrasta con sus declaraciones anteriores, más tajantes y optimistas. Los indicadores muestran que desde mayo los precios no han descendido y la recesión se profundiza. Sin embargo, Milei insiste en que el país atraviesa “máximos históricos de consumo”, apelando a estadísticas parciales vinculadas al comercio digital.

El contraste entre relato y realidad se vuelve cada vez más marcado y las contradicciones acumuladas derrumban la credibilidad de su gestión. El colapso de $Libra y los cambios constantes en las proyecciones inflacionarias muestran un mismo esquema, un liderazgo que se refugia en el relato para evitar asumir responsabilidades.