Cristina Kirchner continuará internada y con tratamiento antibiótico
El parte médico informó que la expresidenta continúa sin fiebre y bajo control postoperatorio.
El Sanatorio Otamendi difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Cristina Kirchner, operada el sábado por una apendicitis aguda con peritonitis localizada.
El comunicado indicó que la paciente continúa con tratamiento antibiótico endovenoso y mantiene el drenaje peritoneal. La evolución se encuentra dentro de parámetros esperables y afebril, aunque seguirá internada hasta completar el tratamiento. Afuera del sanatorio, militantes permanecen con banderas y mensajes de apoyo a la expresidenta.