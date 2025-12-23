Fuerte cruce entre Grabois y Mayra Mendoza

Juan Grabois salió con los tapones de punta contra Mayra Mendoza. La acusó de estar detrás de “la represión a militantes y trabajadores” mientras protestaban en el Concejo Deliberante contra una ordenanza, impulsada por el Ejecutivo municipal, que restringe la actividad de los trapitos. “No voy a caer en tu psicopateada”, le contestó la exintendenta de Quilmes.

Todo comenzó este lunes cuando se desató un fuerte conflicto político y social en el municipio de Quilmes a partir de una ordenanza municipal que apunta contra los “trapitos”.

Desde la gestión comunal anuncian el proyecto como respuesta a los reclamos reiterados de vecinos por la conflictividad en la vía pública. Además, señalaron que el proyecto contempla la posibilidad de incorporar a cuidacoches preexistentes bajo condiciones formales. Sin embargo, aclararon que no se avanzará en la adjudicación directa del servicio a una cooperativa específica, como reclaman las organizaciones vinculadas al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Ante esto, militantes concentraron en el Concejo Deliberante en rechazo a la medida. La protesta derivó en enfrentamientos con efectivos policiales, y expuso una fractura interna dentro del peronismo local y provincial.

“Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido”, expresó Grabois en sus redes sociales.

Si bien se distanció de la interna entre La Cámpora y el espacio de Kicillof, sostuvo que “cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna se cruza una línea roja: pegarle a los laburantes dos días antes de Navidad es de garca lo haga quien lo haga”.

No obstante, al final del mensaje echó paños fríos: “Es inevitable que cuando la miseria campea haya conflictos locales y provinciales. Espero que este abordaje represivo y cruel no se haga costumbre”.

Ante esto, la diputada bonaerense y exintendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, salió al cruce. “Yo no voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer”, expresó, al tiempo que lo acusó de “faltar el respeto” y de promover situaciones de violencia.