La Justicia ordenó al Gobierno a informar sobre envíos de oro al exterior

El secretismo que el Banco Central de la República Argentina montó sobre los envíos de reservas de oro al exterior encontró un freno. En un fallo que subraya la importancia del acceso a la información pública, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió a favor de la Asociación Bancaria y ordenó al organismo entregar detalles sobre la maniobra. La decisión marca un revés para la autoridad monetaria, que había intentado justificar la reserva de datos con argumentos genéricos y sin pruebas.

Previo al fallo, el Banco Central había logrado evitar la entrega de información al sostener que “la información requerida se encontraba dentro de las excepciones previstas en el artículo 8 de la Ley 27.275”. Esa interpretación fue cuestionada por el gremio, que señaló que el organismo se limitó a invocar el carácter reservado de los datos sin demostrar por qué su difusión comprometía la seguridad de los activos. La Cámara coincidió y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia y máxima divulgación.

Secretismo oficial

El tribunal destacó que el reconocimiento público del envío de lingotes hacía insostenible la reserva total, y concluyó que los argumentos del Banco Central representaban una restricción al derecho de acceso a la información pública que no podía considerarse razonable.

“La forma en que la demandada respondió a los requerimientos de la actora resulta incompatible con los principios de publicidad, máxima divulgación y transparencia”, sostuvo el fallo.

Cabe recordar que la Asociación Bancaria había solicitado datos sobre las operaciones de envío de lingotes, el monto involucrado, el ámbito en que se adoptó la decisión, la identificación de los funcionarios que autorizaron las acciones, la existencia de seguros y la eventual notificación a la sindicatura. La negativa fue interpretada como un intento de blindar información clave sobre el manejo de las reservas internacionales.

Impacto institucional

El fallo obliga al Banco Central a entregar información y expone la fragilidad institucional de un modelo que se apoya en el relato antes que en la transparencia. La Cámara recordó que el derecho de acceso a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación y que cualquier restricción debe estar debidamente fundamentada. En este caso, la autoridad monetaria no logró demostrar que la difusión de los datos solicitados pudiera dañar un interés legítimamente protegido.

El mensaje de la Justicia es inequívoco, el secretismo no puede prevalecer sobre el derecho ciudadano a conocer cómo se administran las reservas internacionales. El fallo recuerda que la transparencia no es un gesto voluntario, sino una obligación legal y política.

De esta manera, mientras el Banco Central insiste en blindar información bajo el argumento de la seguridad, la Justicia reafirma que la transparencia es indispensable para sostener la confianza institucional. El revés judicial deja expuesto que las maniobras de reserva total carecen de sustento legal y profundizan la desconfianza social en la gestión económica del Gobierno libertario.