CABA denuncia traición de Nación

La diputada del PRO, Laura Alonso, advirtió que la gestión de Jorge Macri no cederá en el reclamo por los recursos. Su aclaración se da luego del fracaso de las últimas negociaciones con el Ministerio de Economía de la Nación. Desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denuncian el incumplimiento en el pago de los fondos de coparticipación

“Estamos hablando de una deuda de primero 6.000 millones de dólares y una segunda deuda que se generó este año de 370.000 millones que nosotros no vamos a parar de reclamarle a la Nación”, sentenció Alonso en diálogo con Radio Rivadavia.

Asimismo, Alonso denunció una ruptura total de la confianza con el oficialismo nacional tras los recientes acuerdos parlamentarios entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo: “Cuando la confianza se rompe porque hay traición de los acuerdos asumidos, la confianza sufre. Es un riesgo para todo lo que sucede en el país”.

En paralelo, la administración porteña avanzó en una agenda de convivencia urbana al declarar a la capital como “zona calma” libre de ruidos por pirotecnia. Esta medida busca proteger a los sectores más vulnerables y a la biodiversidad local durante las fiestas.

“Lo que Jorge Macri ha decidido es declarar a la ciudad zona calma libre de pirotecnia sonora. Los ruidos le generan muchísimo daño a los bebés, a las personas con autismo, adultos mayores y también a las mascotas”, explicó Alonso.