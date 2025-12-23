Reclaman expulsión de Lemoine del Congreso por burlas sobre víctimas de la dictadura

Familiares de víctimas de la dictadura reclamaron que el Congreso expulse a la diputada Lilia Lemoine tras su participación en un streaming donde se hicieron bromas sobre los vuelos de la muerte. El repudio fue encabezado por Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, quienes señalaron que las declaraciones constituyen una apología del terrorismo de Estado y un desprecio por el dolor de las víctimas.

Desde la organización advirtieron que evalúan una denuncia penal y exigieron sanción inmediata en la Cámara de Diputados. El pedido se suma a críticas previas contra referentes de La Libertad Avanza por gestos hacia represores.