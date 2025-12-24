Buscan reabrir la comisión Libra en el Congreso

En las últimas horas se produjo un giro en el caso de la estafa $Libra, la criptomoneda que promocionó Javier Milei: se difundió la existencia de un contrato confidencial entre el Presidente y el creador de la memecoin, Hayden Davis. De comprobarse, la rúbrica del acuerdo expone al primer mandatario libertario.

Ante esto, la oposición en Diputados comenzó a trazar una estrategia para reabrir la investigación en el Congreso a partir de marzo. El objetivo es que con la apertura del periodo ordinario de sesiones se reúna una mayoría para volver a conformar una comisión investigadora del caso $Libra.

Quien reveló esta iniciativa fue el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. “Frente a esta parálisis de la investigación jurisdiccional, el Congreso debe retomar su función de contralor”, escribió en sus redes sociales.

“La Comisión Investigadora hizo un trabajo serio y responsable; no tengo dudas de que es indispensable una segunda etapa de investigación política para profundizar lo ocurrido con $LIBRA, establecer responsabilidades y garantizar que la verdad se conozca, aunque incomode al poder y a quienes lo están protegiendo”, continuó.

“Existió una relación contractual entre Hayden Davis, la cara visible de $LIBRA hoy investigado en EE.UU., el presidente Javier Milei y el Estado argentino. Como concluimos desde la Comisión Investigadora, lo de $LIBRA no fue un hecho aislado, ni el encuentro del 30 de enero fue una foto circunstancial: fue un vínculo político, institucional y premeditado”, concluyó Ferraro.

Las conversaciones informales entre quienes integraron la comisión no cesaron aunque hayan concluido sus actividades en noviembre. Al respecto, desde el peronismo afirmaron que habían planteado la continuidad del trabajo.

Para reabrir la comisión, aguardan el fin del periodo extraordinario del verano y juntar la mayoría de votos necesaria, lo cual luce desafiante dado el avance de la bancada libertaria.

El contrato

Según informó Clarín, Milei y Hayden Davis firmaron en la “más estricta confidencialidad” un acuerdo de 2 páginas, fechado el 29 de enero pasado, que designaba al CEO de Kelsier Ventures como asesor del Estado argentino en materia de blockchain e inteligencia artificial. De acuerdo al matutino porteño, Davis haría un asesoramiento “ad honorem” para la “automatización mediante contratos inteligentes”, “digitalización de documentos públicos”, “desarrollo de ecosistemas de innovación digital” y “educación y capacitación”. El 30 de enero se reunieron Davis y Milei en Casa Rosada y el Presidente posteó en la red social X una foto con el joven, en lo que fue su presentación en sociedad. Esos días ya quedó comprobado que hubo importantes movimientos de dinero en las cuentas cripto de los protagonistas de esta historia.

“Logramos identificar que los pagos que salen de Hayden Davis el 30 de enero y el 3 de febrero de 2025, que el propio fiscal Taiano dice que cree que son coimas, terminaron en la financiera de confianza de Terrones Godoy y Novelli”, dijo el querellante Martín Romeo días atrás.