La venta de juguetes cayó 6,9% en Navidad

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete informó que las ventas de juguetes para esta Navidad sufrieron una caída del 6,9% en unidades frente al 2024. Según la entidad, hubo un consumo más cauteloso en medio de hogares con menos ingresos.

No obstante, el titular de la Cámara, Matías Furió, dijo que diciembre superó las previsiones si se las compara con noviembre, cuando se había registrado una caída fuerte: “En los días previos a Nochebuena se notó una mejora en la actividad, aunque no alcanzó para compensar la baja del Día del Niño ni los fuertes retrocesos de los meses anteriores”.

En tanto, la cámara indicó que las ofertas, los descuentos y las opciones de financiamiento resultaron claves para sostener parte de la actividad, sobre todo en compras de último momento.

A su vez, el ticket promedio varió según el tipo de comercio: en jugueterías de barrio se ubicó en torno a $19.000 por juguete, en supermercados rondó los $10.000 y en cadenas especializadas ascendió a $45.000.