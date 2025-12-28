Milei anticipó más reformas para el 2026

El presidente Javier Milei volvió a referirse a las victorias legislativas de La Libertad Avanza en el Congreso y dio detalles del panorama de reformas que impulsará el Gobierno durante 2026.

“El 2025 fue el año donde quebramos la inercia de cien años de decadencia. Y sin lugar a dudas, de cara al 2026 estamos fuertemente comprometidos y sustanciados en iniciar el camino de la reconstrucción de Argentina”, aseguró, en diálogo con Radio Mitre.

Sobre el próximo año, el mandatario adelantó: “Tenemos ya un plan de comisión para el caso de la modernización laboral y estamos trabajando también en la nueva ley de glaciales para poder delegar a las provincias que determinen cual es la zona de paredes glaciales y así dar un fuerte impulso a las actividades vinculadas, por ejemplo a la minería”.

Asimismo, con el Presupuesto ya aprobado “estamos en condiciones de trabajar en la reforma tributaria y obviamente todo lo que tiene que ver con el enriquecimiento de las penas en el Código Penal”.