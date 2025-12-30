Fuerte rechazo a la privatización de la empresa Transener

La decisión del Gobierno de avanzar con la privatización de Transener generó un fuerte rechazo en el sector. Especialistas advierten que se trata de un activo estratégico cuya venta pondría en riesgo la soberanía energética nacional.

Fuentes oficiales estiman que la operación podría aportar unos 200 millones de dólares al Tesoro, pero desde el sector industrial remarcan que Transener es una empresa rentable y generadora de ingresos para el Estado. Exempleados recordaron que la compañía nació de la fusión de activos de empresas estatales desguazadas en los años noventa y advirtieron que repetir ese esquema significaría profundizar daños económicos y sociales.

El colectivo de extrabajadores denunció además que el Estado mantiene una deuda histórica por el incumplimiento del Programa de Propiedad Participada, que debía otorgar acciones a los empleados.

Ante este escenario, legisladores presentaron un proyecto para que cualquier intento de venta de acciones de Transener pase por el Congreso, con el objetivo de garantizar control legislativo y transparencia en decisiones que afectan al patrimonio nacional y a la seguridad energética del país.