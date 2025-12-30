La Justicia declaró nulo el Protocolo antipiquetes

El juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, declaró la “nulidad absoluta e inconstitucionalidad” del Protocolo Antipiquetes. Se trata de una política que rige desde diciembre de 2023 y fue impulsada por Patricia Bullrich desde el Ministerio de Seguridad.

En su resolución, en respuesta a un amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el magistrado citó artículos de la Constitución y recordó que marca que “ningún habitante de la Nación puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”.

Al respecto, el Protocolo incluye la intervención sin orden judicial de las cuatro fuerzas federales en todos los cortes, piquetes y bloqueos parciales y totales.

Cormick determinó que el Ministerio de Seguridad “carece de competencia” para dictar una norma de esa naturaleza, ya que intentó legislar sobre materia penal al definir qué conductas constituyen un delito durante una manifestación. Según la sentencia, esa facultad corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo no puede arrogarse funciones legislativas para penalizar la protesta social.

Para el juez, la norma viola derechos fundamentales protegidos por la Constitución y tratados internacionales, como la libertad de expresión, el derecho de reunión y el derecho a peticionar a las autoridades.