Cristina continúa su recuperación

El Sanatorio Otamendi publicó un nuevo parte médico sobre la situación de Cristina Kirchner, quien “continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”. Según el escrito, presenta “una lenta recuperación del íleo posoperatorio”.

Además, la institución detalló que la paciente “se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, y que comenzó “con ingesta de semisólidos con buena tolerancia”.

“De no mediar complicación adicional, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación completa”, concluyó el parte médico.