Nueva desregulación para importar

Mediante la Resolución General 5805/2025, ARCA facilitó la importación por parte de personas de mercaderías para uso o consumo propio, sin finalidad comercial o industrial.

A partir de ahora, el ingreso se autorizará mediante un procedimiento simplificado para el registro de sus bienes. Esta medida permite el ingreso de productos nuevos o usados siempre que su cantidad, calidad, variedad o valor no indiquen una intención de venta o uso industrial.

El proceso se realiza mediante registros electrónicos en el sistema informático aduanero o a través de formularios digitales interactivos.