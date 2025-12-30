Milei negocia importar armas desde Reino Unido

Javier Milei brindó una entrevista al diario británico The Telegraph se refirió a los trascendidos que indican que planea viajar a Londres durante el primer semestre de 2026, con el objetivo de habilitar la compra de armamento al Reino Unido, vedada desde la guerra de 1982. “Todo lo que pueda hacerse para mejorar el comercio lo haré, teniendo en cuenta los riesgos geopolíticos”, sostuvo al respecto.

Además, confirmó que en abril o mayo de 2026 realizará una visita oficial a Inglaterra. De esta manera, se convertirá en el primer mandatario argentino en viajar a Londres desde Carlos Menem en 1998.

La justificación de Milei respecto a negociar la importación de armas desde Reino Unido fue: “No hay potencias mundiales sin poder militar” y “ningún país cuenta en el contexto internacional si no puede defender sus fronteras”.

No obstante, el mandatario argentino calificó de “innegociable” el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas.