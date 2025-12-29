Sigue la pérdida de dólares por la deuda y el turismo

Cada vez falta menos para el gran vencimiento de deuda del 9 de enero: más de 4.300 millones de dólares. Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que contará con el dinero, aunque en estos momentos es incierto.

En paralelo, el modelo económico nacional sigue consumiendo dólares que el país no produce. Por ejemplo, un reciento informe reveló que el 90% de saldo comercial de bienes equivale al gasto en turismo y en el pago de la deuda. Si el panorama continúa así, el equipo económico que lidera Caputo deberá implementar otro “dólar soja”.

Los datos del modelo

De acuerdo al análisis realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre el pago de la deuda y la balanza turística se va el 90% del saldo comercial de bienes.

En el análisis detallado, el saldo de la estimación por viajes y pasajes neteado de servicios de envíos postales resultó deficitario en 322 millones de dólares en noviembre. Si se calcula la balanza turística considerando consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y transporte de pasajeros, el déficit asciende a los 560 millones.

En el acumulado del año, el saldo negativo llega a los 9340 millones de dólares, el más abultado desde 2017.

“En otras palabras, intereses y turismo prácticamente se consumen el saldo comercial de bienes desde diciembre de 2023. El esfuerzo productivo del complejo exportador es absorbido por los compromisos derivados del nivel de endeudamiento y del tipo de cambio que promueve el turismo emisivo, entre otras cosas. Entre intereses (21.600 millones) y turismo (15.000 millones) se va el 90% del saldo comercial de bienes”, explicó el documento del CEPA.

Por otro lado, en noviembre, la Formación de Activos de Externos (FAE) del sector no financiero demandó 1119 millones de dólares. Si bien es una suerte de alivio frente al promedio de huida de 5000 millones mensuales, en tan solo once meses, la salida de divisas por esta vía acumuló una demanda de 30.517 millones de dólares.

“La Formación de Activos Externos acumulada entre abril y octubre de este año representó más del doble (215%) de la totalidad de desembolsos realizados por el FMI en el mismo período”, indicó el CEPA.

A su vez, durante noviembre, 1,1 millón de personas compraron billetes en los bancos y casas de cambio reguladas por un total de 1597 millones. Desde la unificación cambiaria, en tan solo siete meses, se acumuló una demanda de 31.049 millones.

Paralelamente, los dólares siguen sin llegar: la inversión extranjera directa da cuenta de un saldo negativo a lo largo de todo el año, de 1242 millones de dólares.

¿La salvación del agro?

Ante este panorama, una de las posibilidades que cuenta el Gobierno nacional para conseguir dólares es implementar un dólar diferencial para el sector agroexportado. No obstante, ¿alcanzaría?

En noviembre, el sector oleaginoso registró un saldo neto de 541 millones de dólares, una caída de 70% interanual. Esto se explicó por la aceleración de ventas que hubo entre fines de septiembre y octubre. En el año acumula un incremento de 58%.