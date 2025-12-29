Diputados de LLA reflotan proyecto de Tasa de Capitalidad para La Plata

Diputados platenses de La Libertad Avanza (LLA) planean reflotar en 2026 un proyecto de la política local que establece por ley la Tasa de Capitalidad, la contribución que percibe La Plata por ser la sede administrativa de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, impulsada por Juan Osaba y Francisco Adorni, figura entre las prioridades de la agenda libertaria enfocada en la ciudad y será presentada al inicio del año legislativo.

La llamada “Ley de Capitalidad” fue promovida en distintas oportunidades por bloques como Cambiemos y el PRO, pero nunca logró reunir el consenso necesario para su aprobación. El objetivo es que la tasa se pague de manera automática, garantizando recursos estables para la Municipalidad.

La contribución busca compensar a la ciudad por los servicios que presta a los edificios de la administración pública provincial como alumbrado especial, recolección de residuos, y conservación de calles, plazas y paseos, además del uso del espacio aéreo, el subsuelo y la superficie. También contempla la ocupación y uso del estacionamiento en playas o en la vía pública.

El proyecto vuelve a escena en un contexto de tensiones políticas y necesidad de financiamiento municipal. La Plata reclama desde hace años un reconocimiento económico por su rol como capital bonaerense, pero los intentos anteriores quedaron truncos en la Legislatura. La expectativa ahora está puesta en si LLA logrará articular apoyos suficientes para que la iniciativa avance y se convierta en ley, lo que abriría un nuevo capítulo en la relación entre la ciudad y la provincia.