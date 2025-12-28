Abogados critican la lentitud de la Justicia argentina

Una encuesta realizada a 2.118 abogados reveló un diagnóstico crítico sobre el Poder Judicial. El 75% de los profesionales considera que la Justicia es “lenta” o “muy lenta” y la calificación promedio apenas alcanza los 5 puntos sobre 10.

El informe, elaborado por ACIJ y el Cpacf, también mostró desconfianza en la independencia judicial, con un puntaje de 4,6. Los tiempos procesales fueron el principal foco de cuestionamientos, especialmente en los fueros Laboral y de la Seguridad Social, donde la percepción negativa fue aún más marcada. Además, el estudio reflejó que muchos letrados detectan irregularidades pero desconfían del Consejo de la Magistratura para denunciarlas.