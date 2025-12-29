Espert busca operar con sus bienes tras la inhibición judicial

Como bien informó diario Hoy a mediados de diciembre, el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ordenó el congelamiento de los bienes y activos financieros de José Luis Espert, de su esposa María Mercedes González, el hijo de ella y Claudio Cicarelli, Manuel Iglesias. Fue en el marco de la causa que investiga al diputado libertario por lavar dinero lícito proveniente del empresario procesado por narcotráfico, Federico Machado.

Ante esto, la defensa de Espert, compuesta por los abogados Alejandro Freeland y Santiago Kent, busca zafar del congelamiento de bienes y apeló la prohibición judicial. La medida tiene como fin evitar que haya cambios en los bienes muebles, inmuebles y en los activos financieros del exdiputado de La Libertad Avanza por 90 días.

Cerca de Espert calificaron la medida judicial como “excesiva, desproporcionada e innecesaria”. Con ese mismo temperamento, consideraron que se trata de una restricción irracional debido a que, según su punto de vista, la resolución en la que se decretó el congelamiento no desarrolló o explicó suficientemente el requisito de la urgencia necesario para imponer el congelamiento.

La medida en cuestión no sólo fue decretada sobre Espert, sino que también alcanza a su esposa María Mercedes González y al hijo de ella, Manuel Iglesias, de 23 años, señalado como posible testaferro del exdiputado. Sobre el joven, en la Justicia detectaron que pese a no tener ingresos declarados es dueño de un auto de 72,9 millones de pesos.

La medida también alcanza a Varianza, que, según la Justicia, “podría haber sido utilizada como instrumento para canalizar parte de los fondos de procedencia ilegal”. Esa firma fue constituida por Espert y su esposa en el año 2019. En la mira también están Gustavo y Alejandra, hermanos del exdiputado.

Para la Justicia no hay dudas: “En conjunto, los datos analizados revelan una evolución patrimonial incongruente con los ingresos lícitos identificables, lo que indicaría que las personas investigadas han llevado a cabo maniobras de adquisición de bienes con fondos de origen ilícito”, explica la resolución del juez Mirabelli.