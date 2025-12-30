Bianco acusó a Milei de desfinanciar áreas clave

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, brindó la última conferencia de prensa del año, donde repasó la gestión de Axel Kicillof y apuntó contra el Presupuesto Nacional 2026 aprobado la semana pasada.

En primer lugar, el funcionario bonaerense ratificó el rechazo de Ejecutivo provincial al artículo 30 del proyecto formulado por el gobierno de Javier Milei. El mismo derogó leyes que fijaban pisos mínimos de financiamiento para áreas estratégicas como educación, ciencia y tecnología, escuelas técnicas y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef). “Son pilares del desarrollo y la competitividad de cualquier país”, advirtió, y sostuvo que la eliminación de esos fondos compromete seriamente el futuro productivo.

“El gobierno de Milei sigue apostando por un modelo que jaquea gravemente las posibilidades de crecimiento de nuestro país”, agregó.

El dirigente kicillofista contrapuso esa visión con la orientación del Gobierno libertario, al que acusó de impulsar una competitividad “basada en la baja de salarios y la quita de derechos laborales”. En ese sentido, Bianco vinculó esa postura con el proyecto de reforma laboral, cuyo tratamiento quedó postergado para febrero, y afirmó que todas las corrientes económicas defienden la inversión en conocimiento.

La gestión de Kicillof

En contraposición, el funcionario bonaerense destacó la inversión en tecnología de la gestión y anunció el lanzamiento del Programa Bonaerense de Microcertificaciones. Se trata de una iniciativa desarrollada junto a universidades y la Unesco.

Además, Bianco resaltó la modernización del sistema de rúbricas laborales digitales del Ministerio de Trabajo, que ya supera las 258 mil gestiones online.

Sobre la educación, repasó la inauguración de 59 nuevos edificios escolares, lo que alcanza 295 en toda la gestión. Además, se construyeron más de 460 nuevas aulas, para superar las 3.000 incorporadas al sistema educativo, y se abrieron 17 nuevos centros universitarios a través del programa Puentes (ya son 48 en total).

En lo que respecta a la obra pública, el dirigente que responde a Kicillof destacó la licitación de proyectos durante todo el año y contrastó esa política con el abandono de mil obras nacionales en territorio provincial por un monto actualizado de $8,4 billones de pesos. “Desde que asumió Milei no hay una sola obra nacional en ejecución en la Provincia”, remarcó.

El titular de Gobierno precisó que durante 2025, Provincia lanzó 199 nuevas licitaciones de obra pública, con una inversión total superior a los $596 mil millones de pesos, sin contar los proyectos ejecutados por municipios con financiamiento provincial. Al mismo tiempo, el ministro anunció cuatro nuevas convocatorias por más de $13.352 millones de pesos en San Martín, La Matanza, Avellaneda y Temperley, destinadas a infraestructura deportiva, vivienda, salud y educación.

En esta misma línea, Bianco subrayó que durante el 2025 se entregaron 1.300 casas, lo que supera las 23.500 a lo largo de los 6 años de gestión. En tanto, en materia de seguridad, el Gobierno bonaerense sumó más de 900 patrulleros y más de 420 motos en el último año.

En materia de salud, el responsable del área de Gobierno remarcó la inauguración de 19 nuevos Centros de Atención Primaria de la Salud en el año, superando los 200 construidos en la gestión. A su vez, se entregaron 86 ambulancias.

Por último, el ministro presentó un balance económico del año marcado por la recesión y señaló una fuerte retracción de la actividad, junto con aumentos reales de tarifas, alquileres y servicios básicos. Aun así, el dirigente destacó la decisión política del Gobernador y afirmó: “En este contexto tan adverso, la Provincia sostuvo la inversión, el empleo y la gestión”.