La pobreza alcanzaría el 42%

La última medición de la pobreza del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) mostró una caída abrupta: luego del 52,9% del primer trimestre del 2024, llegó al 31,6% de la población en el primer trimestre del 2025. Se trata de la cifra más baja desde 2018. No obstante, detrás de ese dato existe un debate técnico y político. Distintas estimaciones privadas señalan que la mejora fue menor y que parte del descenso se explica por factores metodológicos y no económicos, en un contexto todavía marcado por la alta inflación y la crisis de ingresos.

Estimaciones privadas tomaron la canasta básica total a los ponderados de 2017/2018. Siguiendo esa metodología, que se adapta mejor a los consumos que hoy en día tienen los argentinos, la pobreza daría 42%. Es decir, 11 puntos más que la medición oficial que realiza el Indec.

Cabe aclarar que el organismo estadístico utiliza una Canasta Básica Total (CBT) basada en patrones de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/2005, una estructura que quedó desfasada tras dos décadas de cambios en los hábitos de consumo y un largo ciclo de inflación alta.

Actualmente, los hogares destinan una menor proporción de su gasto a alimentos y una mayor a servicios, transporte, educación y otros rubros no alimentarios. Al no reflejar plenamente ese cambio, la medición oficial tendería a subestimar el nivel de pobreza.