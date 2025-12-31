La Plata

miércoles 31 DE diciembre 2025

T: 38º

H: 22%

Temperatura

38º

Humedad

22%

El Gobierno apeló el fallo contra el protocolo antipiquetes

El oficialismo insiste en que la medida siga vigente pese a la nulidad declarada por la Justicia.

El Gobierno nacional apeló el fallo del juez Martín Cormick, quien declaró nulo el protocolo antipiquetes al considerar que vulnera facultades del Congreso y derechos constitucionales.

Desde el oficialismo, Manuel Adorni defendió la medida como garantía de orden, mientras Patricia Bullrich aseguró que el protocolo seguirá aplicándose. La disputa abre un nuevo capítulo judicial y político sobre el alcance de las protestas sociales, ya que la apelación presentada por el Ejecutivo suspende los efectos del fallo hasta que la Cámara se expida.

protocolo antipiquetesGobiernoJusticia

Noticias Relacionadas