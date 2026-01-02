Ponderan el crecimiento de los Centros de Formación Laboral

El Ministerio de Trabajo bonaerense valoró el crecimiento exponencial de los Centros de Formación Laboral (CFL) de la Provincia. Según publicó la cartera que conduce Walter Correa, en 2025 más de 111 mil bonaerenses finalizaron cursos de formación laboral, un 35% más que el año anterior, cuando se registraron 82 mil egresados.

En este contexto, Correa señaló: “Estos números no son casualidad, son el resultado de una decisión política del gobernador Axel Kicillof y de este Ministerio de poner la formación profesional al servicio del trabajo y la producción. En la Provincia de Buenos Aires creemos que el Estado tiene que estar presente, capacitando y generando oportunidades reales para las y los trabajadores”.

Durante 2025, el sistema contó con 222 Centros de Formación Laboral y 1.131 subsedes, con presencia en 124 municipios y una cobertura territorial del 91,8%. De esta manera, la provincia de Buenos Aires se posicionó como una de las jurisdicciones con mayor alcance en políticas de capacitación para el trabajo.

En total, se dictaron más de 8.500 cursos distribuidos en 30 familias profesionales. Hubo fuerte demanda en áreas como administración y comercialización, informática, gastronomía, industria alimentaria, energía y seguridad e higiene.

“La formación profesional crece como respuesta a la crisis laboral”, concluyó el ministro.