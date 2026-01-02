La Provincia alerta por el endeudamiento familiar

El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, expresó su preocupación por el aumento del endeudamiento de las familias, cuyas cifras se aceleraron en el segundo semestre del 2025. En una serie de publicaciones en su cuenta personal de X, compartió una serie de gráficos y estadísticas que reflejan la problemática.

“Los problemas de empleo e ingresos de las familias se expresan en niveles de endeudamiento y morosidad preocupantes para sostener el consumo básico”, comenzó su reflexión el funcionario bonaerense, al mismo tiempo que difundió un cuadro que muestra que “la falta de pago, especialmente de tarjetas de crédito, se cuadriplicó un año y alcanzó el nivel más alto de los últimos 15 años”.

En concreto, en octubre del 2025 (últimos datos actualizados) el ratio de irregularidad llegó a 7,8%. Se trata de un salto de 211,4% en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando era del 2,5%. En el desagregado, los préstamos personales alcanzaron el 9,9% (en octubre del 2024 estaba en 3,4%, por lo que aumentó 193,2%), y la morosidad de las tarjetas de crédito 7,7% (un año atrás este guarismo se encontraba en 1,7%, lo que significa un salto de 343,3% en doce meses).

A su vez, López relacionó estos datos con la caída de los ingresos de la población y la pérdida de puestos de trabajo: “Como venimos señalando, es preocupante la caída de los ingresos a niveles históricamente bajos, sumados a la pérdida de empleo que se aceleró en los últimos meses. Respecto de diciembre de 2023, más de 240.000 argentinos perdieron su trabajo formal”.

El gráfico que compartió al respecto muestra que entre diciembre del 2023 y el tercer trimestre del 2024 se perdieron 200.700 empleos registrados; en el cuarto trimestre de ese año hubo una recuperación de 9 mil; pero este año se perdieron otros 47.900.

Ante estos números, el ministro de Economía bonaerense analizó que “el freno de la actividad, especialmente en industria, golpea los hogares bonaerenses”. “Cierres y despidos son la triste realidad diaria”, agregó.

Por último, soslayó: “Familias que se endeudan para llegar a fin de mes es una de las consecuencias que alarman. Este modelo pone en riesgo nuestro presente y futuro”.