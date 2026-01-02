Álvarez Agis cuestionó la apertura importadora

El prestigioso consultor y exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, criticó la apertura de las importaciones. “Milei abre y qué dice intuitivamente todo el mundo Traé stock para los próximos 150 años porque esto dura poco. Es un negocio financiero”, explicó.

Por otro lado, cuestionó la apertura comercial en un contexto global donde las potencias giran hacia el proteccionismo: “No condenemos el picking the winners (elegir ganadores) porque acá unos desfachatados en vez de elegir ganadores dijeron I am the winner”, ironizó respecto a casos de corrupción local.