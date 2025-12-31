El Gobierno analiza llamar a extraordinarias el 2 de febrero

El Gobierno analiza convocar a una extensión de las sesiones extraordinarias para el lunes 2 de febrero, con el objetivo de debatir proyectos pendientes como la reforma laboral y la ley de glaciares. Ambas iniciativas integran el temario enviado en diciembre, pero su tratamiento fue postergado por falta de votos.

La Casa Rosada apuesta a que Patricia Bullrich, como jefa del bloque de senadores libertarios, logre acuerdos para sancionar la reforma laboral, presentada por Milei como iniciativa central y cuestionada ampliamente por su sesgo regresivo. En tanto, la reforma del Código Penal quedó fuera del temario por su complejidad.