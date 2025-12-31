La Fraternidad evalúa medidas de fuerza tras la suspensión de servicios

El sindicato ferroviario La Fraternidad evalúa medidas de fuerza en la línea Mitre tras la suspensión de los servicios de larga distancia hacia Tucumán y Córdoba.

“Si no puede andar un tren de larga distancia, tampoco uno de corta. Vamos a esperar hasta la semana que viene, pero si no hay respuesta, no andarán más los trenes de pasajeros ni de cargas”, advirtió el secretario general del gremio, Omar Maturano.

Según La Fraternidad, detrás de la medida existe una estrategia de privatización que afecta a los sectores populares y pone en riesgo la soberanía ferroviaria. El sindicato llamó a defender la continuidad de los trenes como un derecho social y nacional.